Half marathon: una domenica tutta di corsa

Atleti e appassionati provenienti a centinaia da ogni parte d’Italia e dall’estero domenica prossima, 15 settembre, vivacizzeranno Porto San Giorgio dando vita sul lungomare alla 41esima edizione della Half Marathon del Piceno Fermano, ottavo Memorial Egidio Lattanzi. La manifestazione, organizzata dall’associazione Valtenna, in collaborazione con i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, è ormai parte integrante degli eventi tradizionali della città. E’ molto apprezzata per il fatto che coniuga valori importanti legati allo sport, al turismo ed alla solidarietà. Si articola in diverse competizioni: la mezza maratona, la 10 chilometri non competitiva con altimetria zero e la camminata di 5 chilometri, passo libero per famiglie e bambini.

Il via sarà alle 9 da una postazione sul lungomare centro che fungerà anche da arrivo. Il percorso della Half Marathon di 21,097 chilometri omologato in due giri con altimetria zero e chiuso al traffico. L’evento è stato presentato in conferenza stampa venerdì scorso. L’esordio è stato dell’assessore allo sport, Fabio Senzacqua: "Ormai la città di Porto San Giorgio si caratterizza come centro dello sport del territorio fermano. Questa iniziativa colorerà il lungomare al termine di una stagione che ha visto migliaia di presenze trainate proprio dallo sport". Secondo il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, presente alla conferenza: "Avremo una prova di livello ed una promozionale incluse in un unico evento. L’iniziativa è utile per conoscere le discipline sportive presenti nel territorio".

Giorgio Allegrini rappresentante della società ’Sport e salute’ ha illustrato i settori e le modalità di intervento della stessa società. Hanno portato i saluti gli assessori di Fermo Alberto Maria Scarfini e Annalisa Cerretani i quali hanno rimarcato l’efficacia della collaborazione fra comuni. Concetto ribadito da Diego Mandolesi, sindaco di Ponzano comune sede della Valtenna. Intervenuti inoltre Giampiero Censi (Acra Fermo) e Micaela Vitarelli dell’Anpof, associazione di volontariato per l’oncologia fermana . Sono previsti 800 partecipanti alla 10 chilometri e alla half marathon. Tra i gruppi che interverranno uno di 40 unità sarà composto da dipendenti della Carifermo e altri provenienti da Ungheria, Germania e Malta. La conclusione della conferenza è del primo cittadino sangiorgese Valerio Vesprini: "La manifestazione accoglie tanta gente da fuori regione, svolgendo così anche un’importante funzione di promozione per la città e il territorio. E’ anche per questo che il nostro comune la supporta e continuerà a farlo con convinzione".

Silvio Sebastiani