Happy Car ancora sconfitta. Raphael non basta alla Samb

Happy Car Samb

4

Friuli Venezia Giulia BS

6

HAPPY CAR SAMB: Addarii, Paolini, Ragni, Giordani, Zagaglia, Miceli, De Baptistis, Raphael, Bernardo, Paterniti, Bokinha. All. Di Lorenzo

FRIULI VENEZIA GIULIA BS: Coppola, Lasagna, Lavanga, Cinquini, Hodel, Morciano, Spacca, Dmais, Elliott, Tchatat. All. Russo

Arbitri: Piraccini di Cesena; Romani di Modena; Pavone di Cinisello Balsamo

Reti: 1’ pt Addarii (Happy Car Samb); 4’ pt Raphael (Happy Car Samb); 8’ pt Spacca (FVG BS); 10’ pt Dmais (FVG BS); 12’ pt Spacca (FVG BS); 3’ tt Raphael (Happy Car Samb); 6’ tt Coppola (FVG BS); 7’ tt Elliott (FVG BS); 8’ tt Raphael (Happy Car Samb); 11’ tt Tchatat (FVG BS);

Si chiude con un’altra sconfitta per la formazione rossoblù la prima tappa della Poule Scudetto della Serie A Puntocuore. I ragazzi di Di Lorenzo chiudono con una vittoria e due sconfitte il trittico di gare disputato al Matteo Valenti Beach Stadium di Viareggio dove ha preso il via la competizione che coinvolge da quest’anno le dieci squadre più quotate grazie alla riforma voluta dalla federazione per aumentare il livello di competitività. L’Happy Car parte subito bene contro il Friuli Venezia Giulia e dopo appena un minuto il capitano Luca Addarii porta in vantaggio i suoi. Al 4’ arriva il raddoppio con un colpo da biliardo di Raphael, tra i più positivi di questa tappa. Gara che sembra in discesa, invece i friulani si riorganizzano e reagiscono. Tiro di Hodel e deviazione vincente di Spacca che accorcia le distanze e al 10’ è di nuovo parità: Dmais protagonista con un gran tiro. E all’ultimo secondo della prima frazione Spacca porta in vantaggio i suoi con un tiro libero. La seconda frazione si chiude senza reti, ma i rossoblù recriminano per il palo di Bernardo. Si torna in campo e ci pensa ancora Raphael a firmare il 3-3. Ma prima Coppola e poi Elliott riportano avanti il Friuli Venezia Giulia. Resta in gara l’Happy Car Samb grazie alla rete del solito Raphael dopo uno scambio veloce con De Baptistis. Ma il pareggio non arriva, invece chiude la contesa Tchatat bravo a sfruttare un varco nella difesa.

Classifica. Lenergy Pisa 9, Farmaè Viareggio, Alsa Lab Napoli, Domusbet.tv Catania e Catania FC 6, FVG BS e Happy Car Samb

3, Roma BS 1, Città di Milano e Icierre Lamezia 0.