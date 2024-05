I festeggiamenti per il patrono

Si aprono ufficialmente domani e termineranno domenica sera i festeggiamenti a Rapagnano in onore del patrono San Giovanni Battista. Un evento e una festa tradizionale che da sempre richiama moltissime persone anche dai paesi vicini, organizzata dall’attivissima Pro Loco di Rapagnano con il patrocinio e il sostegno del Comune di Rapagnano. Il primo appuntamento della festa appunto è per la giornata di domani alle 19 presso la Chiesa Santa Rosa con la Santa Messa e il Triduo. Nella giornata di venerdì, stesso appuntamento con la la messa e il triduo prima dell’inizio dei festeggiamenti ufficiali. Dalle ore 19,30 saranno infatti aperti gli stand gastronomici con tantissime specialità locali: gli stand saranno operativi e attivi in tutte e tre le serate in programma fino a domenica sempre presso il Parco Gentili. Alle ore 21 di domani primo appuntamento musicale con lo spettacolo, in via Leopardi, con la cover di Raffaella Carrà. Giornata intensa quella di sabato con alle 15 il raduno di auto d’epoca organizzato dalla Manovella del Fermano che caratterizzerà il centro cittadino mentre alle 18 sempre in programma la santa messa. Serata con l’attesissima esibizione di una band storica della musica italiana che ha saputo abbracciare più generazioni come i Dik Dik, sempre in programma in via Leopardi. Domenica alle 17 la Santa Messa e solenne processione con la reliquia di San Giovanni Battista mentre in serata esibizione in via Leopardi della cover band di Max Pezzali. Tutti e tre gli spettacoli serali sono ad ingresso libero e gratuito per il pubblico presente.