I Giovani Democratici:: "Spazi pubblici inaugurati e lasciati all’abbandono"

"Si cambia luogo ma la sinfonia dell’amministrazione Ubaldi resta stonata. Si realizzano spazi pubblici che poi vengono lasciati all’abbandono" dicono i Giovani Democratici, al piccolo parco davanti allo stadio comunale. "Il modus operandi è sempre lo stesso: si sceglie l’area, si allestiscono i giochi e si recinta la quasi totalità dello spazio. Poi, le foto di rito e, dopo pochi mesi, ritroviamo quello spazio abbandonato, con l’erba alta che si fa predatrice dei giochi, della pavimentazione gommata e delle panchine". La morale: "Costruire per poi abbandonare è sintomatico di poca progettualità. Ogni opera deve rispettare il principio di sostenibilità. Ci chiediamo: perché si spendono soldi pubblici se poi non si hanno le risorse umane ed economiche per mantenerle?" dicono i Gd. Ma l’area ‘La Croce’ ha bisogno di interventi: "Gli asfalti sono deteriorati, è diventato pericoloso anche passeggiare. Tutti i progetti avviati dall’amministrazione Mancini sono stati bloccati e le installazioni già fatte lasciate all’abbandono. Il paese, non ha bisogno di 100 parchi abbandonati, ma che si amministri seriamente con meno foto e più fatti".