Cadavere sui binari, la vittima non ha documenti. Rallentamenti dei treni

Campofilone (Fermo), 15 giugno 2024 - Cadavere trovato sui binari a Campofilone, in provincia di Fermo. E' stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi in località Ponte Nina. La persona non aveva con sè i documenti, sono quindi in corso gli accertamenti per identificarla. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e le autorità competenti per svolgere i necessari accertamenti, gli agenti della polizia di Stato della questura di Fermo e il personale delle Ferrovie dello Stato. Rete Ferroviaria italiana (Rfi) ha comunicato, dopo una prima necessaria sospensione del traffico ferroviario, rallentamenti fino a 100 minuti. Disagi per i viaggiatori.