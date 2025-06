I gruppi estivi per settecento ragazzi

Inclusione, accessibilità, anche economica: questi i concetti che sono alla base dell’organizzazione delle attività estive per minori che prenderanno il via il 12 giugno, che coinvolgeranno 700 ragazzi, fino al 25 luglio. I gruppi estivi, come è ormai tradizione, sono organizzati dalle parrocchie e il Comune fornirà un contributo economico per le attività e non solo. "Le parrocchie della nostra città danno un servizio straordinario e gratuito a centinaia di ragazzi e bambini – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella - e la nostra città è un unicum in questo senso". Una collaborazione che prosegue da anni e che quest’anno vede il Comune stanziare anche le risorse per garantire, per tutta la durata dei Grest, il servizio di facilitazione (nelle stesse modalità di quella offerta nel periodo scolastico), per consentire la partecipazione di minori con disabilità. Sarà organizzato il servizio di trasporto con gli scuolabus comunali per lo spostamento dagli oratori alle sedi delle attività programmate, sia al mattino che al pomeriggio, con un contributo di appena 30 euro pro capite. E il trasporto sarà messo a disposizione, a un prezzo simbolico anche per le altre realtà cittadine (Baby Dysnei, Cooperativa Acquarium, Porto Sant’Elpidio Baseball, Asd La bussola) che, in estate, svolgono servizi di carattere educativo, ricreativo e sportivo per l’infanzia e l’adolescenza e che hanno chiesto al Comune un supporto per gli spostamenti dei ragazzi.

Durante i Grest, saranno potenziate tre postazioni di spiaggia libera per garantire un presidio di salvataggio quando i ragazzi trascorreranno del tempo al mare. "La parola chiave è accessibilità, sotto tutti gli aspetti – commenta Ciarpella – Le attività estive favoriscono l’aggregazione dei giovanissimi e sono una bella esperienza di socialità. Abbiamo fornito il massimo supporto e investito le risorse necessarie per garantire lo svolgimento dei Grest e consentire di partecipare anche a bambini meno fortunati". "L’estate talvolta può favorire le disuguaglianze, quando i servizi non sono per tutti o hanno costi inaccessibili – conclude l’assessore ai servizi sociali Marco Traini - Siamo orgogliosi di percorrere una strada diversa, nel segno dell’inclusività più ampia, consentendo a tutti i ragazzi di vivere un’esperienza aggregativa. Mi piace ricordare anche i 6 bungalow che, per un mese, saranno disposizione degli utenti degli Cser ai villaggi Mimose e Risacca".

m.c.