I progetti e le idee di Coalizione Civica

Non vuole essere una meteora la Coalizione Civica presentata a suo tempo dai fondatori, Alessandro Felicioni, Attilio Ripa e Lorenzo Pezzola, ora confluiti nella coalizione di Gian Vittorio Battilà "che abbiamo deciso di sposare per una affinità programmatica, che abbiamo contribuito ad elaborare in piena armonia, e perché conosciamo il candidato sindaco". La Coalizione Civica avrà un futuro anche dopo la sbornia elettorale. Ci tiene a chiarirlo Alessandro Felicioni presentando le due liste civiche, Pse senza fili (di cui è capolista) e Città e Futuro: "Ora siamo focalizzati sul poter entrare in consiglio e permettere a Battilà di diventare sindaco, a ‘piazzare’ qualche consigliere. Ma, con Coalizione Civica, vorremo sviluppare progetti e idee in ambito culturale, economico, sociale, informando e mantenendo un ascolto costante con i cittadini". Per questi civici, sicurezza, decoro, manutenzioni "sono importanti sì, ma non possono costituire una peculiarità del programma perché rientrano nella normale amministrazione". E allora, l’attenzione si sposta sulle politiche sociali: è di questo fattore che deve tenere conto ogni iniziativa legata al lavoro, alle attività produttive, al turismo affinché ogni fascia della popolazione, anche la più debole, possa fare un passo avanti insieme alle altre. Battilà e i suoi propongono un nuovo metodo di approccio alle politiche di bilancio per una rinegoziazione dei prestiti, pensano a un assessorato alle politiche comunitarie e politiche tra municipalità. "Non vogliamo solo vincere, ma amministrare bene, investire in turismo, innovazione, mobilità dolce, cultura. Trasparenza e ascolto sono i due concetti base. Torna sul concetto di competenze, Battilà: "Vogliamo aprirci alle competenze delle risorse umane del Comune, con un ruolo di regia e pianificazione, e una necessaria indicazione politica". Pse senza fili: Alessandro Felicioni, Attilio Ripa, Lorenzo Pezzola, Marco Bordoni, Mirella Calvaresi, Milo Capponi, Antonio Cavallone, Mariarita Cognigni, Rosa Di Lella, Gioia Feliziani, Emiliano Marcazzan, Enrico Marota, Alessio Morganti, Rosa Giulia Penza, Erica Pollidori, Paolo Ripa. Città e futuro: Pasquale De Angelis, Martina Balilli, Simone Belletti, Isabella Bianchini, Mauro Bracalente, Irene Chimenti, Lorenzo Cicchitti, Stefano Gennari, Vincenzo Alessandro Lippo, Vincenzo Marzialetti, Daniele Mora, Qendrim Myrteza, Mauro Pambianco, Treisy Piovicini, Samanta Principi, Mihaela Vlad.