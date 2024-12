I ragazzi del Coro del Montani dai nonni della Residenza Zaffiro

Emozioni in musica con il Coro del Montani alla Residenza Zaffiro. Un ponte generazionale che unisce e regala momenti di condivisione con la complicità dell’atmosfera del Natale: questo è l’obiettivo di un incontro speciale che si è tenuto domenica 8 dicembre tra gli ospiti della residenza Zaffiro di Fermo ed il Coro dell’istituto. Spiega la dirigente Stefania Scatasta: "Un’iniziativa per scambiare affetto, auguri e nutrire una forma di pedagogia del volontariato e dell’altruismo che I’Istituto Tecnico Tecnologico Montani ha nelle sue scelte formative da 170 anni. Si è voluto far vivere un momento indimenticabile a tutti i presenti coinvolgendoli in canti della tradizione natalizia molto conosciuti". Le studentesse, gli studenti, i docenti ed il personale ATA dell’Istituto hanno portato la loro spontaneità ricambiati dagli ospiti della residenza che a loro volta hanno letto testi, poesie e regalato bei ricordi di tradizioni del passato facendosi coinvolgere nei canti natalizi.