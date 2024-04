I sardi hanno esonerato Gaburro dopo la debacle. Panchina affidata a Oberdan Biagioni

Se l’ambiente della Fermana è in un momento fantastico di morale e unione, complice il ritorno alla vittoria della scorsa settimana, i guai proseguono in casa Olbia. La diretta concorrente dei gialloblù nella lotta per la salvezza ha esonerato il suo allenatore Marco Gaburro. Per il tecnico è stata decisiva la sconfitta per 5-0 in casa del Rimini nella gara infrasettimanale valida per il recupero della 33esima giornata. Lo stesso Gaburro a Rimini aveva scritto un pezzo di storia recente del club: prima la promozione in Serie C nel 2022, poi i playoff tra i pro conquistati nella scorsa stagione, anche a discapito della Fermana. Ma sempre a Rimini perde la panchina dell’Olbia, che ora è appaiata alla Fermana (avanti i sardi per gli scontri diretti). La squadra è stata affidata temporaneamente a Oberdan Biagioni, che guida l’Under 19. Biagioni ha giocato per molti anni tra i professionisti vestendo maglie di squadre del calibro di Foggia, Udinese, Brescia e Crotone.

fi. ro.