I tartufi come diamanti pregiati: due weekend di iniziative a tavola per celebrare il territorio

Si terrà nel cuore di Amandola in due fine settimana successivi la 26ª edizione di ‘Diamanti a Tavola’, festival dedicato al tartufo bianco pregiato dei Sibillini, che si svolgerà domani e domenica, e poi l’11 e il 12 novembre nell’arco delle giornate intere. È stata annunciata ieri dal sindaco Adolfo Marinangeli, dal vice Giuseppe Pochini e dallo chef Davide Camaioni, il programma che si annuncia ricco di novità. Gli elementi consolidati che hanno creato la fortuna di ‘Diamanti a Tavola’ sono stati tutti confermati: la presenza di un mercatino dedicato ai tartufi e ai prodotti di eccellenza dei Sibillini, la mostra micologica dell’Atam, le degustazioni a base di tartufo al Palatuber, le escursioni guidate del Cai gli spettacoli con gli artisti di strada.

Ci sono però tante novità in ballo, fra tutte la partecipazione dello chef Davide Camaioni al concorso ‘Tartufo Award’ alla Fiera del Tartufo di Acqualagna in rappresentanza di Amandola. Partecipazione che di fatto conferma Amandola fra le città italiane del tartufi come appunto Alba e Acqualagna. "Diamanti a Tavola celebra il tartufo e il territorio – spiega Adolfo Marinangeli –. Si è fatta sempre più forte la presenza di associazioni in particolare giovani che si avvicinano al tartufo, che promuovono con varie iniziative di degustazione a musica il territorio. Abbiamo aperto a seguito delle richieste la nuova area camper sono già 65 le prenotazioni, inaugureremo la struttura per l’arrampicata sportiva e molto altro". "Il tartufo quest’anno c’è con buona qualità a prezzi leggermente più bassi rispetto allo scorso anno – dichiara Giuseppe Pochini – per il tartufo bianco ci aggiriamo intorno al 1.500 euro al chilo per le pezzature più piccole fino ai 3.000 per le pezzatura più grandi. Ci saranno inoltre laboratori per bambini per imparare a conoscere rapaci e rettili del territorio, convegni a tema e molto altro".

a. c.