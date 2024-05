Il calcetto al top. Aperte le iscrizioni per il ‘Torneo Uml’

Partite le iscrizioni per il ‘Torneo Uml’ di calcio a 5 di Montappone. La manifestazione organizzata dalla ‘Polisportiva Kairos 3 Monti’ col patrocinio del Comune, si svolgerà dal 21 giugno fino al 26 luglio presso l’impianto sportivo Europa di Montappone, le iscrizioni sono aperte e termineranno il 31 maggio. Il ‘Torneo Uml’ giunto alla 6° edizione, oltre alla spettacolarità con cronaca in diretta e immagini trasmesse in diretta su maxi schermo, ha richiamato tantissime formazioni di qualità dalle tre provincie e sud della Marche, a detenete il titolo la ‘Us Figo’ di Comunanza. Per ridare freschezza al format, lo staff ha introdotto delle novità: tolta la limitazione relativa agli under (i nati dal 2003 in poi possono iscriversi liberamente), tolta la restrizione relativa al numero di giocatori di calcetto. Il regolamento e modulo di iscrizione sono scaricabili su instagram (‘umlofficial’) e sul sito (https://weareuml.wordpress.com/).