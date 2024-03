"Il compito è difficile. Ma noi ci crediamo"

E’ intervenuto anche il presidente Umberto Simoni: "Mosconi ha accettato un incarico arduo. Noi l’abbiamo assunto perché è una brava persona, ha grinta ed è professionalmente valido. Ha un compito difficile, ce ne rendiamo conto. Però noi ci crediamo. Speriamo e ci auguriamo che anche le altre componenti che sono vicine alla squadra ci diano la forza per andare avanti. Mancano sette partite, bastano quattro vittorie: è difficile ma penso che per come ho visto la squadra ce la possiamo fare". Negli scorsi giorni il numero uno gialloblù ci aveva messo la faccia sui diversai errori arbitrali delle ultime partite a sfavore della Fermana: "Ci sono stati arbitraggi non all’altezza della situazione. Non me la sono mai presa con gli arbitri in 8 anni di presidenza della Fermana. Però queste due partite sono pesate. Noi vogliamo equità. Non vogliamo essere agevolati, ma vogliamo essere trattati come le altre squadre. La città di Fermo non si merita quel trattamento che abbiamo ricevuto".