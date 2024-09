Il consigliere Morese: "Non vedo una persona migliore di Vesprini"

Il sindaco Valerio Vesprini candidato alle elezioni provinciali? Il consigliere comunale Emanuele Morese lo propone: "Non vedo una persona migliore di lui", ma è bagarre! ’Civici e poltrone, una barzelletta che conoscevamo e che si ripete pedissequamente’ è l’ironico e polemico titolo di una breve nota emessa dal gruppo consiliare di minoranza per rendere nota all’opinione pubblica sangiorgese e denunciare la frattura che si sta verificando nella coalizione che è alla guida della città in merito alla scelta di chi presentare alle prossime elezioni provinciali. Una frattura che smentisce le continue dichiarazioni di compattezza della maggioranza da parte dal primo cittadino. Per ciò che riguarda le elezioni provinciali l’aspirazione alla candidatura e la conseguente rivalità tra i pretendenti per ottenerla scaturiscono dalla circostanza che una candidatura unitaria della coalizione di maggioranza avrebbe buone possibilità. A muoversi per prima, sulla base di questo ragionamento è stata Forza Italia che ha messo sul tavolo il nome del suo consigliere, Giuseppe Maccarrone. Ma a sbarrargli la strada ci ha pensato il consigliere Emanuele Morese, tra l’altro molto legato politicamente al sindaco. Morese inizia il suo intervento sui social , con una randellata ai forzisti, ricordando che: "circa due anni e mezzo fa si è deciso di scansare gli interessi di partito per fare largo a quelli della città. Da un po’ di tempo a questa parte invece sembra il mondo al contrario. Un candidato forte in grado di unire tutti i consiglieri e la città lo avremmo ed è il nostro sindaco! Chi meglio di lui saprebbe rappresentare i nostri interessi? Non vedo persona migliore".