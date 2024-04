Il futuro del Villaggio del lavoro: venduto uno degli ultimi lotti a un imprenditore montegranarese

L’asta giudiziaria per la vendita degli ultimi tre lotti del Villaggio del Lavoro di Piane Chienti, che si è tenuta pochissimi giorni fa nello studio del curatore fallimentare della Calepio, Mario Papalia, si è conclusa, finalmente (dopo cinque tentativi andati a vuoto) con una fumata bianca almeno per la vendita di uno dei lotti residui. E se già questo è motivo di soddisfazione per gli amministratori per il fatto che, dopo quasi oltre 15 anni si intravvede la fine di una vicenda travagliata come poche altre, è doppia la soddisfazione nell’apprendere che ad acquistare i 29mila mq del lotto (il cui prezzo a base d’asta era di 550mila euro), è un importante imprenditore montegranarese. "Ringrazio questa azienda (di cui potremo dire di più non appena perfezionate le pratiche dell’aggiudicazione) per la fiducia che ha avuto nel fare un investimento molto importante nella zona industriale" è un primo commento del sindaco Endrio Ubaldi. "Con l’assessore all’urbanistica Lucio Melchiorri e i colleghi di giunta, ci siamo prodigati per favorire ciò, confrontandoci sia con la curatela fallimentare, sia con l’acquirente, che ha fatto la scelta che ha ritenuto più giusta".

In realtà, la proprietà del lotto era già stata opzionata dall’impresa interessata fin da gennaio presso la curatela, ad un prezzo inferiore a quello stimato (di oltre 610mila euro) in quanto l’investitore si impegnava a farsi carico della pulizia e del ripristino dell’area interessata. Area per la quale, va detto, l’amministrazione comunale aveva sollecitato la curatela fallimentare a prendere dei provvedimenti visto il perdurare dello stato di incuria e del degrado. A tutt’oggi, rimangono invenduti due soli lotti, per 35.500mq (il 17% della superficie totale di 207mila mq), il cui valore si aggira sui 550mila euro complessivi. . Se per l’area industriale di Piane Chienti la situazione ispira ottimismo, c’è ancora da fare per il Villaggio del Lavoro lungo la Mezzina dove ci sono ancora 7 lotti invenduti per oltre 6milioni di euro. Marisa Colibazzi