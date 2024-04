Il grande jazz fa tappa al teatro Cicconi

Due nomi illustri della scena jazz italiana, Roberto Zechini, chitarrista e compositore fermano, e Giovanni Falzone, trombettista, il 30 aprile, saranno in concerto al teatro Cicconi con ‘Echoes Sustain Able’ per la Giornata Internazionale del Jazz. Una ricorrenza che a Sant’Elpidio a Mare si celebra da diversi anni su iniziativa di Comune e Associazione Syntonia Jazz e Amat, e che funge da anteprima della 25a edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival, in programma dal 23 luglio e il 7 agosto. ‘Echoes Sustain Able’ è l’ultimo progetto scritto, arrangiato e diretto da Zechini che, da sempre, coinvolge nella propria esperienza artistica giovani musicisti e, nello specifico, vedrà in azione giovani performers da diverse regioni d’Italia, militanti nell’orchestra-laboratorio ideata e diretta da Zechini ‘Il Chitarreto dei Jazzemani’. La formazione di base (due chitarre, Zechini e Luca Di Nisio, il basso di Samuele Brunori e la batteria di Luca Di Muzio) prevede il contributo del pluripremiato talento europeo della tromba Giovanni Falzone, uno dei musicisti oggi più apprezzati. Le composizioni originali, firmate da Zechini, percorrono sia la storia discografica del bandleader che le nuove e attuali direzioni compositive. Biglietti (posto unico 10 euro) al Cicconi e su vivaticket.com. Informazioni: tel. 347/6467171 e AMAT, tel. 071/2072439.