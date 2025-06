Il Medioevo e la Cavalcata dell’Assunta

A far luce sul ‘Medioevo e la Cavalcata dell’Assunta, due imperdibili appuntamenti: venerdì 13 e giovedì 19 giugno, all’auditorium San Filippo, con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito. Sollecitati dal regista Adolfo Leoni e dai vicepresidenti della Cavalcata dell’Assunta Roberto Montelpare e Stefano Lignite, storici e ricercatori racconteranno l’età di mezzo durante la quale nacque la rievocazione fermana, risalente al 998. Il primo incontro ‘Il filo infinito del nostro Medio Evo che unisce’, verrà trattata l’età che lega la classicità romana alla modernità: Francesco Maria Castiglioni, docente al liceo classico ‘A. Caro’ parlerà di ciò che ricorda quell’epoca come per esempio, le mura di cinta; le chiese e gli affreschi trecenteschi nell’atrio della cattedrale; la piccola scultura incastonata sulla parete esterna della chiesa della Pietà, di un San Bartolomeo con sotto i piedi Rinaldo da Monteverde. Degli stendardini di Moregnano e Francavilla nonché dell’invito del governatore di Fermo Nicola Spinelli dei 47 castelli, per la Cavalcata del 1752, tratterà invece Pierluigi Vitellozzi, docente al liceo delle scienze umane ‘A. Caro’. Il secondo appuntamento vedrà la partecipazione di: Roberto Lamponi, dottorando presso l’università degli studi di Macerata su ‘Dietro e dentro la festa dell’Assunta: uomini, donne, spazi e merci a Fermo nel Quattrocento’; Andrea Monteriù, docente unniversirtario e presidente del corso di ingegneria gestionale dell’università politecnica delle Marche con ‘ I Signori del Popolo: storia, segreti e riti dell’Investitura dei Priori’; Riccardo Renzi, funzionario presso la biblioteca civica cittadina’ Spezioli’ su ‘L’evoluzione dei giochi per le festività dell’Assunta".

g.c.