"Il mio ringraziamento a tutto il personale del reparto di ortopedia"

"Buongiorno. Scrivo questa e-mail per elogiare e ringraziare il personale medico e infermieristico del reparto di ortopedia dell’ospedale Murri di Fermo, la sala operatoria e il Pronto soccorso". Questo, in sintesi, il contenuto della mail di una paziente ricevuta dalla direzione dell’Ast Fermo, una storia che merita di essere raccontata: "Sono stata ricoverata a fine gennaio per una frattura al malleolo. Dopo l’intervento non mi sono sentita molto bene. Vorrei ringraziare infermiere e Oss che mi hanno aiutata. Ho disabilità e ho trovato tanta gentilezza e umanità che sono doti non scontate per noi pazienti. Non ho chiesto i loro nomi ma spero mi possiate aiutare. Vorrei ringraziare inoltre il personale di sala operatoria per la loro competenza e gentilezza, e il personale di Pronto soccorso che mi ha seguita nei giorni precedenti il ricovero. Grazie di cuore a tutti". La direzione ringrazia la paziente per le parole di stima rivolte ai suoi professionisti che ancora una volta si confermano di elevato spessore professionale ma anche e soprattutto esempio di inestimabili qualità umane. Doti che fanno della sanità fermana un costante punto di riferimento per la collettività grazie allo spirito di abnegazione del suo personale medico, infermieristico e Oss. "Questa lettera rende merito all’impegno profuso dai nostri medici, infermieri e operatori socio-sanitari che quotidianamente si dedicano con competenza, grande umanità e dedizione alla cura dei pazienti, commenta l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, Un ringraziamento al quale anche io mi unisco, perché l’impegno dei nostri professionisti è determinante per un Servizio Sanitario di qualità. Come Regione continuiamo a lavorare per sostenere il nostro personale e per metterlo nelle migliori condizioni affinché possa esprimere al meglio i propri talenti".