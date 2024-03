Il mister ai tifosi:: "Siete stati eccezionali"

Nel post partita, l’elogio di mister Mosconi va anche verso i tifosi: "Abbiamo la fortuna di giocare 12 contro 11 in casa, i tifosi sono stati eccezionali. Anche sabato erano venuti a incitarci. Non è facile come situazione, ma è una tifoseria intelligente, hanno dimostrato di avere un grande cuore. Questa sinergia la dobbiamo portare avanti e soprattutto dobbiamo sempre meritarcela e magari riuscire a regalare tre punti che se li meritano". La partita di domenica per i gialloblù è stata anche l’occasione per rinnovare l’amicizia con i tifosi del Pineto. Oltre 30 gli abruzzesi arrivati a Fermo già nel tardo pomeriggio per iniziare una bella mangiata di arrosticini portati da Pineto insieme agli amici gialloblù. Scambio di materiale e cori prima del match per sugellare un legame che va avanti da anni. L’immagine migliore resta quella dei tifosi pinetesi che esultano nel settore ospiti con le sciarpe della Fermana. Il bello del calcio.

Fi. Ro.