Il No Sound fest torna con Geolier e i Cccp

Decima edizione del ‘NoSound Fest’ di Servigliano: 8 concerti fra giugno e luglio per battere il record e raggiungere le 50.000 presenze.Il calendario è veramente fitto: 26 giugno Calcutta; il 29 giugno Geolier; il 12 luglio Tedua; il 13 luglio Tommaso Paradiso a cui seguirà lo show con Sbam del Jova Beach Party; il 19 luglio Gemitaiz; il 20 luglio Salmo & Nozy Narcos; il 21 luglio Cccp – Fedeli alla Linea; e per chiudere il 26 luglio Teenage Dream; i biglietti sono già disponibili sulle piattaforme Ciaotickets, Ticketone, Ticketmaster e Ticketsms. "Per un paese di 2.300 abitanti ospitare un evento di questa portata – sostiene il sindaco Danilo Viozzi – è qualcosa di incredibile. Due anni fa abbiamo raggiunto il record di presenze arrivando a 40.000 spettatori. Ringraziamo la Best Eventi che ci ha accompagnato in quest’avventura".

"Ogni anno essere qui a presentare il NoSound Fest – dichiara Marco Rotoni – è qualcosa di inaspettato e pieno di energia. Il Festival però è prima di tutto l’unione di tante realtà che si mettono a disposizione per la riuscita della manifestazione: il servizio di sicurezza di Sanremo, la protezione civile, la polizia municipale, i volontari della pubblica assistenza, i tanti volontari che con la pro loco gestiscono l’accoglienza".

"Avremo ben otto concerti di grande musica dal vivo – annuncia Andrea Cipolla – e puntiamo a raggiungere i 50.000 spettatori, per il concerto di Calcutta abbiamo già 10.000 prevendite. Ogni concerto sarà seguito da uno show per accompagnare gli ospiti durante il deflusso. Il festival funziona grazie a questo clima di complicità e accoglienza, la gente è felice di arrivare a Servigliano, arriva prima e si ferma dopo".

Durante i concerti all’interno del Parco della pace saranno attivi stand gastronomici e informativi con Admo e Lilt, inoltre ci saranno iniziative sociali e buoni acquisto per per gli spettatori.

Alla presentazione Marco Rotoni e Danilo Viozzi, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio di Servigliano; Marco Marinangeli, consigliere regionale, Andrea Cipolla della ‘Best Eventi’ che organizza la manifestazione, Luigina Rossi, presidente della Pro loco che gestisce il servizio di accoglienza, Roberto Del Giacco, responsabile servizio sicurezza; Renato Bisonni della Lilt Fermo e Elvezio Picchi dell’Admo Marche, oltre ovviamente agli sponsor e cittadini che sostengono la manifestazione.

Alessio Carassai