Il Pala Grotta è sold out. La Yuasa Battery ci crede

Tutti gli occhi degli amanti del volley, ma anche degli sportivi in generale, soprattutto marchigiani saranno puntati questa sera sul Pala Grotta: alle 20,30 va in scena Yuasa Battery Consar Ravenna, Gara3 di semifinale play-off di A2. Chi vince accede alla finalissima (contro la vincente di Siena – Porto Viro) che mette in palio la Superlega. Un intero territorio si sta mobilitando per l’occasione, saranno infatti presenti le massime cariche civili e sportive marchigiane, a partire dal neo-insediato Prefetto Edoardo D’Alascio, il presidente Coni Marche Fabio Luna e la delegata provinciale Cristina Marinelli, senza dimenticare il presidente Fipav regionale Fabio Franchini, il presidente del comitato territoriale Fipav Ascoli Piceno – Fermo Fabio Carboni ed una dozzina di Sindaci del fermano. Un affetto enorme quello che ruota attorno alla cenerentola del volley maschile, il piccolo centro incantato della pallavolo che vuole farsi spazio tra le più grandi. Il fermento a Grottazzolina è grandissimo: il settore destinato al tifo organizzato già poche ore dopo l’epilogo di Gara 2 a Ravenna aveva letteralmente polverizzato i biglietti a disposizione, chiedendo alla società di poterne predisporre di ulteriori allargando la zona a loro riservata.

Prenotazioni già pervenute in massa, oltre alla grandissima domanda di accrediti da parte della stampa, per un evento la cui importanza è arrivata forte e chiara al territorio. Per ambire a quel sogno finora innominabile la piccola Grottazzolina deve riuscire nell’impresa di battere un’istituzione della pallavolo nazionale come Ravenna che vanta ben 58 campionati di Serie A e che, per provare a tornare nella categoria regina, ha attinto pesantemente al mercato proprio alle soglie dei playoff. Due squadre che si conoscono alla perfezione ormai, essendo questo il quinto incrocio stagionale: mai come in questo caso a fare la differenza potranno essere i singoli dettagli, come del resto sempre accade nelle gare da dentro o fuori.

Il sold out stasera è praticamente certo (pochissimi i tagliandi ancora a disposizione) e che saranno in vendita fino al fischio iniziate tramite il circuito Vivaticket, online e nei sei punti vendita ufficiali sparsi sul territorio. Pubblico che dovrà essere in fattore, specie nei momenti di difficoltà. Attivo anche il botteghino al PalaGrotta quest’oggi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 fino all’inizio della partita. Un evento che non ha bisogni di grandissime presentazioni con Fedrizzi e compagni che vogliono scrivere l’ennesima splendida pagina di storia a Grottazzolina.

Roberto Cruciani