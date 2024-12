‘Il palco delle emozioni’ Rosita Celentano apre la rassegna

Torna a partire da domani la rassegna teatrale ‘Il palco delle emozioni’ con il primo appuntamento che vede protagonista del palco del Pagani (alle 21.15) Rosita Celentano con lo spettacolo ‘L’illusione coniugale’ (di Eric Assous) affiancata da Attilio Fontana e Stefano Artissunch. Uno spettacolo tutto da ridere, ma non senza spunti di riflessione sul rapporto di coppia. Sei sono gli appuntamenti della rassegna che terminerà il 30 marzo con il famosissimo duo ‘Il Doppiatore Marchigiano’ in scena con lo spettacolo ‘Ridi poeta’. In mezzo, appuntamenti di grande attrattiva con la serata dedicata a Lucio Dalla ‘Fra luna e mare’ (13 dicembre, alle 21.15), il 26 gennaio (alle 17) sarà la volta di Maria Pia Timo, attrice comica in scena con ‘Una donna di prim’ordine’, mentre il 22 febbraio (alle 21.15) arriverà ‘Volevo solo fare Amleto’ di Proscenio Teatro. La rassegna prosegue il primo marzo ‘Occhi di caffè caldo’.