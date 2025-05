Il Pd: "Felici di andare al ballottaggio"

"Al di là del risultato, siamo contenti di andare al ballottaggio" commenta il Pd il voto del primo turno alle amministrative che, bando a questioni interne che saranno affrontate e risolte a suo tempo, attraverso la segretaria locale, Loredana Marziali (entrerebbe in consiglio con Roberto Gallucci, solo qualora vincesse Orsili) ribadisce: "Il primo turno ci consente di raggiungere l’importante l’obiettivo del ballottaggio e, per questo, ringraziamo gli elettori che ci hanno dato fiducia". Poi sono bordate ad un centrodestra "che, sicuro di vincere al primo turno grazie all’arroganza del potere di cui hanno fatto largo sfoggio portando tutti i ministri di Fd’I a spese dei contribuenti, è stato invece fermato da quanti hanno fatto un argine a un modo di fare lontano dai reali problemi della città".

Sui due candidati sindaci esclusi: "Dobbiamo riconoscere l’ampio risultato raggiunto dalla coalizione di Mirco Romanelli e, allo stesso modo, quello ottenuto da Enrico Piermartiri. Tutti dobbiamo riconoscerci il beneficio della buona fede: tutti abbiamo voluto e vogliamo il bene della nostra città". La partita, per il Pd, non è ancora chiusa: "Vincere è possibile. Il nostro progetto politico con Rossano Orsili, tendente a coinvolgere il più largamente possibile le forze politiche e civiche, ha ottenuto di battersi al ballottaggio. Non è possibile lasciare la città alla destra".

Elegante la stoccata al progetto Romanelli: "Il dato che emerge è che, senza una coalizione che vada oltre il centrosinistra classico, non ci sono le condizioni per competere alla pari contro il centrodestra. Lavorare al ‘campo largo’ è la stella polare che ha consentito al centrosinistra di affermarsi in tanti Comuni. Il richiamo al voto identitario può portare a polarizzare il voto sulle liste, ma non a vincere le elezioni. Neanche sommando i voti della sinistra di Romanelli con quelli del Pd – Per SEMpre Democratici si sarebbe raggiunto il ballottaggio". E rilanciano: "È vero, invece, che tutti insieme abbiamo i numeri per vincere. E’ il momento della verità: la scelta è tra la coalizione guidata da Orsili e quella della destra di Fd’I e di Vannacci guidata da Gionata Calcinari e Andrea Putzu. Noi abbiamo scelto di appoggiare Orsili e di non regalare la città alla destra. Non abbiamo preclusioni né rancori verso nessuno, restiamo aperti al confronto e alla collaborazione con chiunque abbia a cuore le sorti della città. Ad ognuno la scelta".

m.c.