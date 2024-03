Imparare a potare ulivi e alberi di vite

Impresa sociale Wega, Comune di Servigliano e l’Ambito Sociale Territoriale XIX stanno lavorando anche a una nuova iniziativa questa volta rivolta al mondo degli adulti. Il progetto in realtà è in fase avanzata di sviluppo, ma non ancora completato, probabilmente molto presto sarà presentato ufficialmente, ma vista l’idea è soprattutto gli obiettivi che si prefigge, merita già di essere annunciato. Si tratta di un corso di formazione specifica rivoto però agli adulti, per l’abilitazione alla potatura di ulivi e alberi di vite, due produzioni molto in uso nel nostro territorio che negli ultimi anni a causa della mancanza di un ricambio generazionale, ha accusato un forte calo di manutentori e una grossa richiesta di operatori. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli – spiega Marco Rotoni, sindaco di Servigliano – ma l’idea di come impostare il progetto è già definita. Sarà un corso rivolto a persone adulte disoccupate, che magari trovano difficoltà a reintegrarsi nel mondo del lavoro. Il corso sarà tenuto da personale qualificato con corsi teorici e lezioni pratiche, al termine ci sarà un esame di abilitazione che consentirà di acquisire un certificato per la qualifica di potatore. Ci sono da limare alcuni dettagli, ma spazi e professionalità sono già identificati, si potrebbe pensare anche ad una integrazione con l’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e pesca). L’idea di base e di recuperare lavoratori in difficoltà e allo stesso tempo creare le condizioni di un servizio utile al territorio". Ad oggi sono molto richiesti i manutentori e potatori qualificati, chiamati anche da piccoli proprietari terrieri o anziani con un piccolo orto dietro casa che però hanno bisogno di supporto.

a. c.