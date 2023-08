Impianto fotovoltaico tra Falerone e Montegiorgio "Ora il Comune deve opporsi"

Il consigliere comunale Fabrizio Cesetti, insieme con i colleghi Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni e Luigi Ripani del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, presenta una mozione per invitare l’amministrazione a contrastare la realizzazione dell’impianto fotovoltaico fra Falerone e Montegiorgio. L’atto è stato depositato dopo la presentazione presso la Provincia di Fermo da parte della società ‘Edison Rinnovabili’, di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza elettrica di 6903,68 kWp su una superficie di circa 10 ettari, che sarà realizzato fra Piane di Faleone e Piane di Montegiorgio.

"L’allarme è stato lanciato dalla Coldiretti di Ascoli e Fermo – spiegano i consiglieri – precisando che per l’opera sarà consumato terreno per circa 15 campi di calcio, un’idea scellerata perché nella provincia di Fermo esistono migliaia di capannoni che possono e devono essere considerati per l’installazione di pannelli fotovoltaici prima di pensare ai campi. L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato la legge regionale n.14 (17 maggio 2018) che ‘Tutela e valorizza la dieta mediterranea’, con l’obiettivo di sostenere, tra l’altro le filiere enogastronomiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti della dieta mediterranea, quest’ultima intesa come eco-sistema e stile di vita. Pertanto esprimiamo contrarietà alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e opere connesse. Invitiamo il sindaco e la Giunta a manifestare la contrarietà alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ad intraprendere utili azioni, anche presso la Provincia di Fermo, per scongiurare la realizzazione di tale opera, tutelando le comunità interessate e preservando l’ecosistema agro-ambientale e il valore turistico della zona promuovendo, le necessarie azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria".

Alessio Carassai