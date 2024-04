In piazza Garibaldi arriva anche Dargen D’Amico

Un altro artista che approderà in città per un concerto in piazza Garibaldi, previsto per il 7 settembre, è Dargen D’Amico. Nell’elenco delle tappe del suo lungo tour in giro per l’Italia, figura anche la città costiera che ospiterà un cantautore reduce dall’ultimo festival di Sanremo, che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare anche come giudice di X Factor, un talento poliedrico che ha tanto da comunicare con le sue canzoni e che porterà in piazza il suo ultimo progetto discografico ‘Ciao America’. Il concerto sarà a pagamento e vedrà sul palco i musicisti Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi. Il nome di Dargen D’Amico si aggiunge a quelli di Alfa (altro concerto a pagamento il 18 agosto), di Clara (24 agosto, per la Notte + Rosa delle Marche, gratuito) con una prima carrellata di concerti già dalla prossima settimana: 27 aprile Er Piotta (gratuito), 28 aprile Tiromancino (data zero del nuovo tour, a pagamento) e 1 Maggio Zero Assoluto (gratuito).