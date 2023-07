Inaugurata la prima Deaf Friendly Beach italiana a Porto San Giorgio

Il sindaco Valerio Vesprini e il direttore del progetto ’Fermo Deaf Friendly City’ Carlo Nofri inaugurano alle 18 di oggi la prima Deaf Friendly Beach italiana. Uno stabilimento balneare messo a disposizione nel mese di luglio dalle suore Canossiane sul lungomare sud, all’altezza dell’incrocio con via Maddalena di Canossa, ospiterà bagnanti sordi ai quali verrà garantita assistenza in LIS, Lingua Italiana dei segni.

Un’iniziativa di inclusione sociale che costituisce una novità in Italia e che è finanziata dal ministero della Disabilità e dalla Regione Marche.

Un tratto di spiaggia che nel mese di luglio si colorerà di Lilla, il colore della bandiera, che Porto San Giorgio ha conquistato, assegnata ai Comuni che si mettono in evidenza nella predisposizione di strutture tese a favorire il turismo dei disabili.

Porto San Giorgio è la località, forse unica in Italia, ad aver attrezzato una spiaggia libera per tutti, disabil compresi.

Per un mese lo stabilimento messo a disposizione dalle Canossiane ospiterà anche studenti e insegnanti universitari del National Technical Institute for the Deaf provenienti dalla città di Rochester, nello stato di New York.

Studieranno l’italiano e la LIS e parteciperanno ad Educational Tour, per conoscere le bellezze artistiche, culturali e gastronomiche del Fermano.