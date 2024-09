Caldo record e vento, scoppia incendio e lambisce le case

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 26 agosto 2024 – Un incendio si è sviluppato nei pressi di un casolare a San Pietro a Canonico (sotto il complesso scolastico ‘Bacci’), poco dopo le 13 di ieri e in pochi minuti, le fiamme si sono propagate per buona parte del campo, sconfinando in quello vicino, fino ad arrivare a un soffio dalle abitazioni e dalla palestra comunale.

Sono stati momenti concitati quelli di ieri, quando è scattato l’allarme per la grossa colonna di fumo che si era levata in mezzo alla campagna. Subito allertati, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo che hanno avuto un bel da fare a spegnere le fiamme che, complice il vento caldo che soffiava in quel momento e il terreno pieno di stoppie, si erano propagate con grande facilità. Forte la preoccupazione di tanti residenti che hanno visto prendere fuoco gli alberi che circondano le case e le sterpaglie ai bordi del piazzale della palestra e della ‘Bacci’. Propizio e coraggioso è stato l’intervento di qualche agricoltore che, con il trattore, ha realizzato dai solchi sul terreno per impedire alle fiamme di propagarsi ulteriormente.

Nel contempo, su uno dei diversi fronti che si erano creati tanto era ampio il raggio dell’incendio, vigili e qualche volontario hanno gettato acqua sul terreno e sulla vegetazione a ridosso delle abitazioni (provvidenziale anche la presenza di un muraglione), proteggendole dall’incendio. Nel punto in cui sarebbe partito l’incendio, è andato a fuoco il fienile, con il tetto crollato, mentre fortunatamente, il casale non è stato toccato. Nel volgere di un paio di ore, i vigli erano riusciti a domare il grosso dell’incendio, tenendo sotto controllo eventuali rigurgiti delle fiamme ma l’emergenza era rientrata.

m.c.