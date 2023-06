Incidente a Sant’Elpidio a Mare, auto finisce nella scarpata: feriti padre e due figli

Sant’Elpidio a mare, 30 giugno 2023 – Brutto incidente stamattina a Sant’Elpidio a Mare, intorno alle 10,30, lungo la provinciale Montegranarese: all’altezza di una curva, la Ford Focus sulla quale stava viaggiando una famiglia, padre 79enne e due figli di 45 anni, per cause da accertare, avrebbe mancato la curva, facendo un volo di 6-7 metri prima di atterrare sotto la scarpata, capovolgendosi, con i tre rimasti incastrati nell’abitacolo.

Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e della Croce Gialla di Montegranaro, oltre alle automatiche di Fermo e di Sant’Elpidio a Mare, mentre i vigili del fuoco di Fermo hanno provveduto a estrarre i feriti dall’auto.

Considerate le condizioni dei feriti e la dinamica dell’incidente, i soccorritori hanno allertato l’eliambulanza e, in un secondo momento, hanno richiesto l’intervento di un secondo velivolo per trasportare i due la cui situazione appariva più critica, mentre il terzo è stato ugualmente dirottato ad Ancona ma ci è stato trasportato in ambulanza. Sul posto per i rilievi del caso e per gestire il traffico, gli agenti della Polizia Locale.