Fermo, 27 agosto 2018 - Dopo la temporanea riapertura del mattino, l'A14 è stata di nuovo chiusa e la dorsale adriatica resta quindi spezzata a metà. Ora non si transita nel tratto fra Ancona Sud e Grottammare in direzione sud. Pesante le ipercursioni sul traffico: si registra 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Ancona Sud. In direzione opposia, ossia verso nord, il bilancio è ben più pesante: sono 17 i chilometri di coda accumulati tra Giulianova e l'uscita obbligatoria di Grottammare. Il problema principale è l'incapacità della viabilità ordinaria di assorbire un tale volume di traffico: la statale Adriatica è lettarlmente presa d'assalto da auto e Tir costretti ad uscire dall'autostrada.

Il tratto dell'Automare nel territorio fermano è nel coas da giovedì notte a causa del rogo del Tir che ha gravemente danneggiato la galleria 'Castello' (FOTO). La struttura, con i sui 1.250 metri è la galleria più lunga dell’intero tratto marchigiano dell’A14, deve essere 'ricoperta' con una mini-galleria dove, comunque, potranno passare soltanto le auto. Questa soluzione di emergenza, lunga circa 200 metri, non sarà pronta prima del fine settimana dell'1-2 settembre. Sono giorni di grande rientro e il traffico sull'A14 è di per sé congestionato: l'interruzione ha causato disagi aggiuntivi.

.

Ecco i percorsi alternativi consegliati:

- A chi proviene da Bari e viaggia verso Bologna si consiglia di immettersi sulla A16 Napoli-Canosa verso Napoli per poi raggiungere la A1 Milano-Napoli in direzione di Roma. A chi proviene da Pescara e viaggia verso Bologna si consiglia di utilizzare l'A25 Torano-Pescara o l'A24 Roma-Teramo verso Roma per raggiungere l'A1 in direzione di Bologna.

- Per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure, è possibile uscire a Cesena sulla A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e successivamente la A24 Roma-Teramo.

- In alternativa è possibile uscire ad Ancona Nord e seguire la SS76 in direzione Fabriano da dove è possibile proseguire in direzione di Perugia o di Roma attraverso l'E45.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.