Ascoli Piceno, 27 agosto 2018 - Nessun accenno di miglioramento della viabilità lungo la statale Adriatica, dove continua a riversarsi parte del traffico dell’Autostrada A14 a causa della chiusura della Galleria Castello di Grottammare, dopo l’incendio del Tir accaduto giovedì sera (FOTO).

La litoranea Adriatica resta ancora spezzata in due trasformando il contro esodo in un incubo per qualche milione di turisti di rientro dal Meridione. I continui cambiamenti imposti sull’autostrada, con blocchi della viabilità per fasce di mezz’ora, in una direzione o nell’altra, il flusso veicolare si riflette interamente sulla statale 16 Adriatca, unica strada parallela, dove tentare di proseguire il viaggio.

I disagi maggiori dal pomeriggio di oggi si registrano in direzione nord, dove c’è un incolonnamento unico che arriva dall’Abruzzo e interessa tutto il tratto piceno e fermano da Porto d’Ascoli, San Benedetto, Grottammare, Cupra, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. In alcuni comuni la polizia municipale ha deciso di spegnere i semafori per facilitare il deflusso dei mezzi, per la maggior parte leggeri.