Petritoli (Fermo) 8 Gennaio 2018 - Una quarantenne petritolese è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente avvenuto poco dopo le 16 a Petritoli. La donna – D. R le sue iniziali – era al volante di una Fiat Tipo e stava percorrendo la strada provinciale che collega il centro storico di Petritoli all’edificio scolastico comunale. Per cause in corso di accertamento, la quarentenne, all’altezza del camposanto, ha perso il controllo dell’auto che, dopo essere finita fuori strada e contro un albero, è rimbalzata in mezzo alla carreggiata, capovolta su se stessa.

Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli, che ritenute gravi le condizioni della donna, ha allertato l’elisoccorso. Icaro è atterrato al campo sportivo di Petritoli, dove la quarantenne è stata caricata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.



© Riproduzione riservata