Incontro coi volontari di Emergency

Prosegue la rassegna dell’associazione Aloe, "La ricchezza nascosta" alla scoperta delle realtà del territorio che s’impegnano per la solidarietà internazionale. Sabato 14 giugno, ci sarà un appuntamento particolarmente importante, dato il periodo spaventoso di guerre, massacri e sopraffazioni che infiamma il pianeta. Sarà infatti la volta delle attività del gruppo dei volontari fermani di Emergency, una delle più importanti realtà nazionali di cooperazione. L’incontro è in programma alle ore 17.30, nella Casa delle Associazioni, via del Bastione a Fermo. Ad animarlo saranno due volontari fermani che hanno lavorato con Emergency e che racconteranno la propria esperienza, Fabio Bernardini, per il progetto Afghanistan e Marco Pignotti per il programma Italia. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Oltre 13 milioni sono le persone che Emergency ha curato dal 1994 a oggi in 20 Paesi. Il gruppo di Fermo, attivo sul territorio dal 2004, si occupa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di diffondere una cultura di pace attraverso la partecipazione a conferenze e incontri nelle scuole e nell’attività di raccolta fondi. Da ricordare che in questo terribile momento storico, Emergency riesce a garantire cure e supporto nei luoghi più difficili del mondo, insanguinati da guerre senza senso che annientano le popolazione e il loro futuro, a iniziare dai bambini.