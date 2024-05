Internazionale Cycling Festival boom

Ancora una volta per l’Internazionale Cycling Festival si rinnova l’impegno corale del comitato organizzatore presieduto da Vincenzo Santoni, Comuni e sponsor tutti fermamente convinti del valore promozionale dell’evento sportivo. E i numeri dei partecipanti è la conferma: da domani al 12 maggio, saranno oltre 600 i partecipanti con presenze anche da Australia, Giappone, Ucraina, Messico, Colombia, Slovenia e Nuova Zelanda, mentre dall’Italia, oltre che dalle Marche, si registrano provenienze di atleti e squadre da una decina di regioni. Il motivo di questa attenzione è il format del Cycling festival che ha portato alla ribalta ed è stato un trampolino di lancio per alcuni atleti che si stanno facendo strada nelle categorie superiori, oltre al fatto che si tratta di un evento destagionalizzato che crea un interessante movimento turistico. L’edizione 2024 è intitolata al compianto imprenditore fermano, Mauro De Angelis il cui figlio, Francesco, è intervenuto alla ormai tradizionale serata di gala che precede l’appuntamento sportivo. Condotta dal giornalista sportivo di Rai Sport, Giorgio Martino, la serata ha visto la presenza del consigliere regionale, Marco Marinangeli, Fabio Luna e Lino Secchi (rispettivamente presidenti regionale Comitato Coni e Fci), il sindaco Massimiliano Ciarpella con l’assessore allo sport, Enzo Farina, i sindaci Paolo Calcinaro (Fermo) e Luca Pezzani Petritoli), Roberto Greci (vicesindaco di Sant’Elpidio a Mare) Daniele Gatti (Ceo Holiday Family Village e presidente Villaggi Marche), Luca Panichi (scalatore in carrozzina), Piergiorgio Severini (giornalista Rai Sport), sponsors. Si comincia domani, con le gare a cronometro individuale multicategoria con l’assegnazione del Trofeo Hair Service e delle maglie di campione regionale FCI Marche (eccetto gli esordienti). Il lungomare Faleria sraà chiuso al traffico. Il primo start è alle 14:30 per le cat. juniores, under 23, élite e amatori sulla distanza di 12,5 Km. A seguire gli esordienti e gli allievi sulla distanza ridotta a 5,8 Km. Sabato, spazio alle donne (partenza alle 14:30 da lungomare Faleria con 5 giri di un circuito di 20,1 Km che tocca anche il territorio di Sant’Elpidio a Mare) che lascerà spazio sul medesimo tracciato agli juniores uomini domenica mattina (6 giri, start alle 9) con assegnazione del campionato regionale FCI Marche e provinciale FCI Macerata. I due percorsi hanno in comune due tratti in sterrato per 1 Km totale.