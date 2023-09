Investe un giovane in monopattino e scappa: a caccia dell’auto pirata a Sant’Elpidio A Mare

Sant’Elpidio A Mare, 10 settembre 2023 – Erano circa le 23,30, ieri sera, quando un’auto che stava transitando lungo la provinciale Fratte, in pieno centro abitato a Bivio Cascinare, ha urtato con lo specchietto un giovane straniero che stava viaggiando su un monopattino nella stessa direzione, facendolo cadere sulla scarpata, ma proseguendo per la sua strada, senza prestare soccorso.

Sul posto, allertati da gente del posto e di passaggio, sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Azzurra, i vigili del fuoco e i carabinieri della radiomobile. Le condizioni del giovane (probabilmente uno dei profughi ospitati in una villa di campagna poco distante) non sembravano destare particolari preoccupazioni: l'investito era cosciente, anche se aveva riportato diverse contusioni e accusava dolori in varie parti del corpo. E’ stata allertata l'eliambulanza che è stata fatta atterrare al campo sportivo ‘Montevidoni’ (aperto grazie alla Polizia Locale), dove il ferito è stato caricato dopo essere stato stabilizzato.

Intanto, sul posto, i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, rinvenendo parti di carrozzeria perse dall’auto dopo l’impatto. Elementi che, insieme alle immagini della videosorveglianza, potrebbero essere utili a risalire all’automobilista pirata responsabile dell’investimento, sempre che nel frattempo non decida di presentarsi spontaneamente in caserma. Il traffico è rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso ed è stato gestito da volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.