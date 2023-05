"Io, trapiantata ho vinto 4 medaglie"

Samantha Ciurluini è tornata da Perth, in Australia, dai World Transplant Games, giochi mondiali per i trapiantati, con quattro medaglie al collo: un oro (pallavolo) e tre argenti (marcia, lancio del peso, lancio della palla). Un bottino doppiamente importante che Samantha, trapiantata di polmoni 12 anni fa (era affetta da ipertensione polmonare), ha conquistato grazie alla sua determinazione, ma anche grazie alla raccolta di fondi promossa da associazioni di volontariato veregrensi, aziende, Comuni di Montegranaro e Servigliano che le ha permesso di volare fino in Australia per una competizione mondiale che è il massimo traguardo per atleti trapiantati.

Ieri, era bello vederla nella sede della Croce Gialla, con le sue medaglie, seduta in mezzo a tutti loro, orgogliosa e grata, ricambiare sguardi, a loro volta, orgogliosi e grati. Le si sono bloccate le parole in gola nel raccontare l’emozione dell’apertura dei giochi: "Tanti gli applausi per gli atleti che sfilavano, persone che la battaglia più importante l’hanno già vinta e per le quali essere lì è una vittoria. Hanno sfilato anche i donatori viventi e i familiari di chi ha donato. Ho pensato – ha aggiunto, la voce rotta dal pianto - che tra loro potevano esserci i genitori della mia donatrice".

Poi è entrata in gioco la competitività. La Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati con 50 ori oltre ad argenti e bronzi è arrivata quinta su 46 Stati partecipanti "La medaglia che mi ha dato più soddisfazione è l’argento nella marcia: ho il ginocchio malconcio ma l’ho voluta fare". Ascoltavano ammirati Andrea Doria (presidente Croce Gialla, Paolo Romitelli (Admo Colline Fermane) che, con Fabrizio Vitali (Asd Palla a canestro giovanile) ha dato il via alla raccolta di fondi, Emanuele Santarelli e Paola Cruciani (Aido provinciale e comunale), Iginio Catini (Avis) Novella Bracalente (Granarium), il sindaco Endrio Ubaldi con l’assessore ai servizi sociali Annalina Zincarini e il sindaco di Servigliano Marco Rotoni che ha detto: "Quello che Samantha rappresenta per noi è un esempio etico illuminante soprattutto per i giovani. Nutrirci di questa sensibilità è la cosa migliore che possiamo fare". Hanno elogiato la ricchezza del mondo associativo cittadino Ubaldi e Zincarini, sottolineando l’importanza di sinergie tra volontariato e mondo dello sport. "Samantha sei un esempio da far conoscere ai ragazzi. La tua – è stato detto – è una storia che devi portare come testimonianza".

Marisa Colibazzi