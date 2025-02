’Ispirare l’apprendimento’. Il libro di Orsili e Viozzi

Si intitola ‘Ispirare l’apprendimento’ (Giaconi Editore) il nuovo libro di Paolo Orsili e Luca Viozzi che viene presentato oggi, alle ore 18,30, alla Forneria Totò. Mettendo a frutto la sua esperienza professionale, come insegnante presso la scuola secondaria di primo grado, ‘Bacci’, Orsili incentra il suo scritto sulle dinamiche dell’insegnamento e dell’educazione in senso lato, e, insieme a Viozzi, si rivolgono sia ai docenti, sia ai genitori degli studenti e l’intento finale di questo testo è, appunto, quello di ‘ispirare’ metodi e modalità di apprendimento che siano davvero utili, proficui per i ragazzi che dalla scuola e dalla famiglia devono prendere tutti quegli elementi, valori e concetti, che possono arricchire quel prezioso bagaglio formativo ed educativo che dovrà accompagnarli nel prosieguo della loro vita e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Oggi, dialoga con Orsili e Viozzi, Giovanni Martinelli. L’appuntamento è alle 18,30, alla Forneria Totò per un aperitivo letterario.