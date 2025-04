Ivan Lucarelli coglie il primo podio della stagione

Continua a inanellare successi il Team Red Racing con sede a Fermo e cuore a Grottazzolina, l’inossidabile Graziano Peverieri sempre a podio. Dopo il rinvio delle gare a causa del maltempo, nell’ultimo fine settimane il Team Red Racing ha corso in diversi campionati sia regionali che nazionali.

Partiamo dal Campionato regionale Fmi Marche che si è tenuto sul tracciato ‘Tittoni’ di Cingoli, Ivan Lucarelli coglie il suo primo podio di stagione e lo fa al meglio nella categoria Veteran Mx2, mentre questa volta Graziano Peverieri si è voluto cimentare con le categorie più giovani, scendendo in pista con la piccola 125 cc nella categoria Senior, non sfigurando a fatto visto che nella prima batteria per un problema alla moto ha dovuto accontentarsi delle posizioni di rincalzo poi recuperando nella seconda dove lo ha visto salire su terzo gradino nella classifica finale di giornata.

Nel Campionato regionale Fmi Tosco Umbro, all’interno del crossodromo ‘Chiusdino’ di Siena, Claudio Simonini con due secondi di manche nella categoria SuperVeteran Mx1 chiude secondo assoluto ma, sale sul terzo gradino del podio visto che per le premiazioni vengono raggruppate le due categorie sia Veteran che SuperVeteran. Stessa sorte per Alessandro Cevolani nella categoria SuperVeteran Mx2 con un secondo ed un terzo di batteria chiude in terza posizione assoluta, ma stessa situazione di sopra chiude in quinta posizione.

Passando al Campionato italiano Uisp Epoca che si è corso sul tracciato di ‘Calvanella’ di Castel San Pietro Terme a Bologna, Gianluca Credi dopo essere scivolato nella prima batteria, mentre stava recuperando un problema alla moto lo costringeva al ritiro, nella seconda manche riusciva a vincerla ma non erano sufficienti i punti per poter salire sul podio, rimandando tutto alla prossima gara di campionato.

a.c.