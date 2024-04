La donazione di Mauro Cardinali e la festa per don Luigi

A fine marzo la festa di un’intera collettività per i 60 anni di sacerdozio di Don Luigi Malloni, di cui ben 42 spesi proprio per la comunità di Monte Urano. Parrocco indubbiamente apprezzato che ha saputo crescere generazioni intere di rapagnanesi, lasciando un segno tangibile in ognuno dei cittadini. Tutta la comunità nel giorno dei festeggiamenti si è stretta intorno a lui con grande affetto, con vari riconoscimenti per l’occasione. Non è stata da meno l’amministrazione comunale con il sindaco Elisabetta Ceroni che ha donato una targa a nome dell’amministrazione comunale in ottone con incisa la frase: "La tua luce spirituale e il tuo impegno forte e costante , hanno illuminato le nostre anime e fatto crescere la nostra Comunità". Nei giorni scorsi poi un ulteriore tassello si è aggiunto nei festeggiamenti per il sacerdote visto che, per la ricorrenza, il noto imprenditore Mauro Cardinali ha donato al comune di Rapagnano una parte di terreno di sua proprietà, lungo la strada che da Rapagnano scende in località Archetti, sul quale insiste un’Edicola Sacra della Beata Vergine Maria. Con una piccola cerimonia, alla presenza di Don Luigi e dell’imprenditore, sono stati ringraziati entrambi dall’amministrazione comunale che ha posto una targa sull’edicola donata appunto da Mauro Cardinali alla comunità rapagnanese in onore del sessantesimo anniversario di sacerdozio di Don Luigi. Modo migliore non ci poteva essere per sottolineare l’impegno del sacerdote e la generosità di uno degli imprenditori più importanti dell’intero territorio.

r.c.