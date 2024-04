La Fermana chiama a raccolta i tifosi. E prezzi ribassati contro la Lucchese

Già pochi minuti dopo la vittoria contro la Torres era partita la febbre gialloblù. In primis va fatto un plauso enorme a quei 26 tifosi della Fermana presenti anche a Sassari domenica scorsa. Chi con le stampelle, chi già da giorni in Sardegna e chi con il viaggio in giornata. Onore a loro che hanno rappresentato tutti quei supporters che non hanno mai abbandonato la squadra nei tanti momenti bui di questa stagione. Ora una luce si vede, e tutti vogliono abbronzarsi con quella. Come detto, già dopo il triplice fischio al Vanni Sanna è partito sui social il passa parola per essere il più possibile al Bruno Recchioni domenica 14 alle ore 14 per la sfida importantissima contro la Lucchese. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per trascinare la squadra verso un’impresa che sarebbe storica. La società ha sempre elogiato quanto fatto dai tifosi in questa difficile stagione e sa quanto è importante il loro sostegno. Perciò prezzi stracciati per la partita di domenica: 20 euro il costo per la Tribuna Centrale, 10 per le Laterali dove gli Under 20 entreranno pagando solo due euro. Si avvicina il pubblico più giovane e intanto si prende la carica da loro. Parlando di campo, la squadra è tornata a Fermo da Sassari subito dopo la partita: nella notte tra domenica e lunedì erano a casa. Un giorno di riposo per ricaricare le pile, sia per la partita che per il pesante viaggio, e poi il ritorno in campo martedì pomeriggio. Le due vittorie consecutive sono state già messe alle spalle, di quelle rimane solo la consapevolezza di potercela fare, nonostante l’impresa rimane ancora difficilissima. La testa è solo per la sfida contro la Lucchese, che arriverà alla partita di domenica con un giorno di riposo in meno.

Infatti la squadra di Gorgone ha giocato il posticipo di Serie C nella serata di lunedì contro l’Arezzo. I rossoneri sfiorano la vittoria contro i toscani: prima Rizzo Pinna si fa parare un rigore, passa in vantaggio l’Arezzo al 32esimo e la Lucchese pareggia dieci minuti dopo con il gol di Yeboah. Ora Fedato e compagni sono a tre punti dai playoff. "Ci sono nove punti a disposizione, e spingeremo sino in fondo. Gli episodi non ci sono andati a favore ma dobbiamo andare oltre, sappiamo che possiamo vincere. Io ci credo sino alla fine e anche loro lo hanno dimostrato di crederci in campo": così mister Gorgone dopo il pareggio casalingo. A dimostrazione che non sarà semplice per la Fermana dato che gli avversari vogliono ancora lottare per entrare tra le prime dieci squadre del girone B. Oltre al sostegno dei propri tifosi, i gialloblù potranno contare anche sulle ottime risposte dei giocatori tornati titolari dopo gli infortuni, come Spedalieri, Giandonato e Malaccari. In settimana verranno valutate le condizioni di Petrungaro, convocato contro la Torres ma in panchina per un problema muscolare. Dovrebbe tornare in gruppo anche Eleuteri.

Filippo Rocchi