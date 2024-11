La Samb non vince ma convince. E rimette Zoboletti nel motore

Il pareggio di Chieti riconsegna al campionato una Samb sempre più protagonista. Un’altra eccellente prestazione dell’undici di Ottavio Palladini cui è mancato solo il gol. Uno lo aveva realizzato ma è stato annullato per posizione di offside di Battista. Diverse le occasioni da rete create con un’evidente superiorità tecnica rispetto al quotato avversario. Senza dimenticare gli episodi che hanno visto protagonista Eusepi per ben due volte messo giù in area al momento di battere a rete. Due rigori solari su cui l’arbitro David Kovacevic di Arco Riva ha lasciato correre. Un bravo va anche al giovane portiere Orsini autore di interventi decisivi nel secondo tempo, quando il match si è fatto più equilibrato. I rossoblù hanno dimostrato di possedere un’ottima tenuta mentale ma anche un’impostazione tattica di prim’ordine. La Samb mantiene il primo posto in classifica. Questa volta non più in solitaria ma in coabitazione con il sorprendente Fossombrone, ad oggi, l’unica formazione ad avere impensierito Eusepi e compagni in queste prime undici giornate di campionato. Intanto si registra la prima operazione in uscita del mercato di riparazione per la Samb. Ha risolto il legame con il club rossoblù Riccardo Cantarini, difensore classe 2003 che aveva trovato spazio solo in Coppa Italia, mercoledì scorso, contro la Vigor Senigallia. Cantarini ha chiesto di poter andare a giocare di più e ha detto addio a mister Ottavio Palladini, che lo aveva avuto già a Porto Sant’Elpidio. Per quanto riguarda gli arrivi siamo ai dettagli per il ritorno dal Carpi di Alessandro Zoboletti. Il terzino destro classe 2005 rescinderà il contratto con il club emiliano per accordarsi con la Samb. Da valutare anche la posizione del portiere 2004 Emanuele Semprini, finora relegato in panchina che potrebbe chiedere di essere ceduto visti i numerosi estimatori. Questo pomeriggio la Samb torna ad allenarsi. Da valutare le condizioni di Baldassi e Paolini. E’ iniziata ieri alle 10 la prevendita dei biglietti per la partita contro la Vigor Senigallia. La Curva Nord, uno dei settori più ambiti dai tifosi della Samb, dispone ancora di 600 biglietti, ma si prevede un rapido sold out. I tagliandi per la Curva Nord sono disponibili al prezzo di 10 euro.

Benedetto Marinangeli