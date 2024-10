La Samb resta in vetta. Unica nota lieta del ko

Cinque squadre in vetta alla classifica del girone F. Mai accaduto negli ultimi anni di Serie D. In passato, infatti, nelle prime otto giornate non solo c’era già chi tentava la fuga come la Samb della scorsa stagione ma anche il livello tecnico delle squadre iniziava già a delinearsi. Oggi, invece, ecco il "mucchio selvaggio" con Samb, L’Aquila, Teramo, Chieti e Fossombrone. Ma non finisce qui. Ad una lunghezza ci sono Atletico Ascoli e Isernia, prossima avversaria di Eusepi e compagni. Insomma la conferma che il girone F è senza ombra di dubbio il più difficile ed il più equilibrato dei nove complessivi della Serie D. La sconfitta del Riviera con l’Avezzano è dura da digerire. In caso di risultato positivo i rossoblù si sarebbero trovati in testa da soli ed avrebbero dato un segnale forte alle dirette concorrenti. Ed invece è uscita fuori una partita stregata con l’Avezzano che fortunosamente è passato in vantaggio e poi ha costruito un vero e proprio bunker difensivo contro cui la Samb è andata a sbattere. Ci si è messo pure Massari di Torino che le ha negato un paio di rigori, lasciando correre su falli commessi su Fabbrini in piena area di rigore. Nota positiva il fatto che la Samb non si sia mai disunita. Certo ha subito alcune ripartenze dell’Avezzano che potevano chiudere il match, ma i rossoblù con grande spirito ci hanno provato in tutti i modi e fino alla fine trovando anche nel portiere marsicano Zamarion un baluardo invalicabile. Insomma ci sono anche da trarre cose buone dalla sconfitta che deve essere prontamente messa alle spalle. Domenica, infatti, l’undici di Ottavio Palladini sarà di scena ad Isernia. I molisani, sotto di tre reti a Sora, hanno ribaltato il punteggio andando a vincere per 4-3. La Samb si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo Orlando Marconi per riprendere ad allenarsi. Palladini recupererà Paolini che così torna a disposizione per la trasferta di Isernia dopo il turno di riposo con l’Avezzano. Infine al club rossoblù è stata inflitta un’ammenda di 800 euro per "avere, al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna arbitrale".

Benedetto Marinangeli