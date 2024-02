La scelta delle superiori. I licei restano i preferiti

È una delle decisioni più significative nella vita di un giovane. I licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti italiani che devono effettuare la scelta della secondaria di II grado, con il 55,63 per cento di domande sul totale delle iscrizioni. Gli istituti tecnici e i professionali mostrano un trend in crescita: i primi rilevano il 31,66 per cento (contro il 30,9 per cento dello scorso anno) e i secondi il 12,72 per cento (contro il 12,1 per cento dello scorso anno) delle iscrizioni. Questi i dati con cui si sono chiuse il 10 febbraio le iscrizioni online all’anno scolastico 2024/2025 sulla piattaforma unica. Si delinea anche per la provincia di Fermo il quadro delle iscrizioni che non ha grosse novità rispetto alla tendenza nazionale, per l’anno scolastico 2024/2025. Si conferma la tendenza di tutte le province ma dell’Italia intera, con un 53,5 per cento di studenti che sceglie il percorso liceale. A fare la parte del leone è il liceo scientifico, con un 14,4 per cento delle iscrizioni, cui si aggiunge un cinque per cento che sceglie percorsi di scienze applicate e altrettanto per l’indirizzo sportivo, senza dimenticare un ulteriore 10 per cento per il linguistico. E ancora, per il liceo classico c’è il 4,3 per cento di iscritti, con il 7 per cento che sceglie il liceo delle scienze umane e il 5,5 per cento l’opzione economico sociale. Nessun iscritto al liceo del Made in Italy che di fatto non parte e non ha ancora chiarito il suo profilo formativo. Buono anche il conto del liceo artistico che porta a casa un 8 per cento di iscritti. Bene anche gli istituti tecnici, che portano a casa un 33 per cento di iscrizioni, con il 13 per cento su amministrazione finanza e marketing e un 12 per cento nel turismo. I geometri portano a casa un 1,5 di iscrizioni, l’indirizzo di grafica e comunicazione un 1 per cento. Per l’istruzione tecnologica, da noi rappresentata dal Montani, si arriva ad un totale del 16 per cento di iscritti, con una preferenza per l’indirizzo di informatica e telecomunicazioni. Per il sistema professionale, a Fermo c’è un 13,3 per cento di studenti che sceglie di formarsi in questo settore, nei diversi settori gestiti nelle sedi dei professionali nel fermano. Chi non cresce ancora è il sistema musicale che viaggia sullo 0,4 per cento. Per quello che riguarda invece il primo ciclo scolastico, nelle Marche per la scuola primaria il 42,7 per cento delle famiglie ha scelto per l’anno scolastico 2024-2025 l’orario a tempo pieno a 40 ore, il 40,9 per cento l’orario a 27 ore settimanali. Per la scuola secondaria di primo grado, il 93,8 per cento ha scelto l’orario ordinario a 30 ore.