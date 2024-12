"La struttura non resterà vuota"

Chiara Santarelli ha vissuto per anni in zona ospedale, ha sentito la vitalità e la forza di una struttura importante. È il cuore pulsante del quartiere, tra via Murri, via Medaglie d’oro e tutta la zona interna: "Non riesco a immaginare che possa restare vuoto il vecchio ospedale, sono sicura che chi di dovere troverà la soluzione migliore. Io però un piccolo sogno ce l’avrei, anche se so che è difficilmente realizzare: che bello sarebbe se qui si organizzasse un ospedale veterinario, magari gratuito per tutti, come se fosse un ospedale per le persone e garantito dal servizio sanitario. È una cosa che nel nostro territorio manca, certo ci sono tanti bravissimi veterinari e cliniche molto strutturate ma ci sono anche tante persone che non riescono a curare i loro animali. Sarebbe bello".