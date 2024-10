La vignetta di Petrax

Alla fine ci siamo, l’avventura della Montegiorgio Basket è pronta a partire. Una storia di sport e passione quella dei componenti della prima squadra di basket montegiorgese, ufficialmente impegnata in una stagione nel campionato di Divisione Regionale 2, che si è costituita ai primi di settembre raccogliendo l’entusiasmo di appassionati basket che giocavano per divertimento ma che alla fine, hanno deciso di costituirsi in qualcosa di concreto creando una società e assaporando il gusto di una vera competizione. Sabato pomeriggio presso la palestra di Piane di Montegiorgio in via Malpighi, la nuova squadra ha deciso di presentarsi al territorio, presente anche l’assessore Michela Vita e circa una settantina di residenti incuriositi. Nell’occasione la squadra composta da: Enea Hoxha nelle vesti di presidente; Michele Vesprini vice presidente; Marco Sollini consigliere e Ivan Burato coach. Mentre fanno parte della squadra: Enea Hoxha, Marco Sollini, Luca Abbruzzetti, Luca Azzurro, Giacomo Cordella, Davide Damico, Andrea Del Medico, Leonardo Dragusin, Alexander Micele, Leonard Osamni, Leonardo Rossi e Giorgio Smerilli; ha presentato la nuovissima divisa e il primi impegni di campionato a cui è seguito un piccolo buffet. La prima gara si svolgerà lunedì alle 21,30 in trasferta Grottammare.