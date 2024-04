La Yuasa Battery vuole concedersi il bis

Poco riposo, tanta attenzione e grande concentrazione. La ricetta per la Yuasa Battery in vista di gara due a Ravenna, oggi alle ore 18 è proprio questa. Non si abbassa la guardia perché al Pala De Andrè sarà battaglia sportiva durissima. "Non abbiamo ancora fatto nulla" sono state le parole di Michele Fedrizzi al termine del successo di giovedì sera. E ha ragione. Ravenna è squadra giovane che sa recuperare energie in fretta ma la Yuasa ha esperienza e consapevolezza, quella giusta per gestire anche le tensioni più grandi. E non saranno soli in romagna Marchiani e compagni: a partire, oltre al bus degli skapigliati, anche tante auto private per un esodo sicuramente a tre cifre. A Grottazzolina non si parla d’altro, il tempo intercorso tra i due match è viisuto praticamente in apnea, si sente l’importanza del momento. Chi non raggiungerà fisicamente la città del mosaico sarà certamente collegato; ci sarà insomma un intero paese e territorio a sognare il colpaccio esterno, pur nella consapevolezza che si tratterà di una gara proibitiva.

Ma non solo a Grottazzolina e Montegiorgio seguiranno il match, c’è un intero territorio provinciale e non solo che sta seguendo con passione ed amore il cammino di questa splendida squadra. Tante le occasioni per seguire la partita anche per chi resterà nelle Marche: oltre alla diretta tv gratuita (previa registrazione) sul canale tematico Volleyball World TV, per i nostalgici della radiolina pronta anche la novità della diretta radio su Studio 7 TV (canale 78 del Digitale Terrestre Marche) con commento affidato a Simone Leti, storica voce del volley grottese. Per il resto squadra attenta e sul pezzo, concentrata ma soprattutto pronta ad approfittare delle eventuali occasioni che capiteranno, se la Consar le concederà o se la Yuasa Battery sarà brava a crearsele come avvenuto in una gara uno che ha vissuto al suo interno molti più fasi differenti ma sempre estremamente emozionanti. Arbitri dell’incontro i veneti Denis Serafin e Maurina Sessolo, mentre sul fronte statistico da segnalare che Alessandro Bovolenta (classe 2004) è già ad una sola lunghezza dai 1000 attacchi vincenti in carriera. Su sponda marchigiana invece ecco "Ras" Breuning, che in gara 1 ha sfondato il tetto dei 3000 punti in carriera in Serie A, arrivando a quattro sole lunghezze dai 700 punti in stagione. Occhio anche a Canella, cui mancano due punti per i suoi primi 500 in carriera in Serie A e due muri per sfondare quota 100.

Roberto Cruciani