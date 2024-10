L’ammiraglio Sergio Liardo in visita: "Soddisfatto per il vostro lavoro"

Il vice Comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio ispettore Sergio Liardo torna nelle Marche per incontrare il personale delle Capitanerie delle tre provincie marittime della regione. Ricevuto dal parigrado Comandante del porto di Ancona e Direttore marittimo delle Marche, Vincenzo Vitale, ha visionato le sedi marchigiane. Oltre ad Ancona e Falconara, si è recato a Gabicce, Pesaro, Fano, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Pedaso e San Benedetto. Il soggiorno ha permesso di incontrare ad Ancona il Sindaco Daniele Silvetti, il Prefetto Saverio Ordine, il Procuratore Generale della Repubblica Roberto Rossi, il Comandante del Presidio Militare Ammiraglio di Squadra Antonio NatalE, l’Assessore regionale Stefano Aguzzi, il Presidente delle Camere di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il Presidente Vincenzo Garofalo dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale con il Segretario Generale Maurizio MInervino. L’Ammiraglio Liardo ha altresì incontrato, a San Benedetto del Tronto, il Sindaco Antonio SPazzafumo, tutto il personale della Capitaneria, del 1 Nucleo Subacquei. Durante la permanenza ad Ancona, l’Ammiraglio VItale ha riunito il personale della sede ed i Comandanti degli Uffici marittimi della regione, che il collega Liardo ha salutato. L’alto Ufficiale ha espresso soddisfazione per il servizio che le Capitanerie di porto svolgono come presidi di legalità a salvaguardia degli interessi marittimi, per la difesa del patrimonio ambientale e delle biodiversità, nonché a primaria missione di soccorso.