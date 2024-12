L’angolo di Petrax

Un gesto dal sapore di condivisione, unità e stima verso chi lotta per amore della vita. Così il Circolo Nautico Valle dell’Aso presieduto da Gabriele Malavolta, anche quest’anno ha donato la cifra di mille auro all’associazione ‘Infinitae Odv’ di Fermo, presieduta da Rachele Zeppilli. La cerimonia si è svolta presso la sede del Circolo a Pedaso, alla presenza di alcune delle iscritte all’associazione che opera a sostegno delle donne operate al seno attraverso discipline sportive, occasioni di incontro, confronto ed eventi dedicati.

Di grande coinvolgimento, è l’attività dove ‘Infinitae’ mette radici, che è il Dragon boat, l’imbarcazione con testa e coda di drago che scivola sull’acqua grazie all’energia delle dragonesse che pagaiano a ritmo di tamburo. Quel ritmo figlio del coraggio che vede impegnate le donne a far fronte a gare in mare, così come a vincere un ostacolo della vita nel segno dell’unione che crea forza di squadra e relazioni umane.

La rete di umanità che nasce da ‘Infinitae’ si esprime anche nella scelta di chi, come il Circolo Nautico della Valle dell’Aso, decide si sostenere la forza delle dragonesse. "Anche quest’anno il Circolo ha scelto di sostenerci con grade generosità – dicono da ‘Infinitae Odv’ – da tutte noi infinitamente grazie per il contributo e la fiducia riposta nel nostro progetto".

Paola Pieragostini