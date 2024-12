L’associazione ’GangBike’ sale sul podio alla ’festa del ciclista’

La ‘GangBike’ di Francavilla d’Ete, società sportiva dilettantistica è finita sul podio alla ‘Festa del Ciclista’ organizzata dalla ‘4Emme’ eventi che si è svolta a Fermo nello scorso fine settimana. Alla serata di premiazioni di squadre e singoli partecipanti alle cicloturistiche del circuito, per la ‘GangBike’ sono stati premiati con 6 presenze su 6, Massimo Trasarti e Stefano Pinciaroli, rispettivamente presidente e vicepresidente, con 5 presenze (su un totale di sei) Luigi Vita, Giuseppe Chiacchiera e Sante Pierbattista. La ‘GangBike’ è risultata così terza assoluta su 20 squadre a premio e su 87 totali. L’associazione, nata a Francavilla d’Ete nel 2019, conta circa 40 iscritti e finora ha organizzato oltre 50 notturne itineranti sul territorio marchigiano, con uscite anche in Umbria e Abruzzo. E domani 6 dicembre per la ‘Gangbike’ arriva la consueta cena sociale natalizia: appuntamento per gli iscritti all’agriturismo ‘Colle dei Ceci’ sempre a Francavilla.

In questi anni la ‘GangBike’ si è sempre distinta per le varie attività volte alla promozione del territorio. Un impegno che consente agli amanti delle due ruote di ammirare il territorio Fermano, e non solo, visitando e osservando i luoghi più suggestivi: dalla costa alla montagna attraverso paesaggi, tracciati e sapori unici.