L’Atletico Ascoli ritrova la via del gol

Se contro la Fermana c’erano state tante difficoltà nelle finalizzazioni, nella sfida vinta contro la Recanatese, l’altra squadra retrocessa dalla Serie C, l’Atletico Ascoli è stato decisamente straripante in fase offensiva. Trascinata dal ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi, autore di una doppietta, la compagine del Patron Graziano Giordani ha giocato con personalità passando quattro volte in vantaggio e rendendo vane le tre rimonte dei padroni di casa. Una gara bellissima, scoppiettante e ricca di emozioni e di gol. Il successo per 4-3 da una parte rende giustizia alla fase offensiva dei bianconeri di Mister Simone Seccardini, ma dall’altra dimostra qualche piccola crepa nata nel reparto arretrato solitamente arcigno e impenetrabile. Ecco se c’è da trovare un punto negativo in questa vittoria, comunque importantissima per il morale e per la classifica, sono proprio le tre reti subite dal portiere Pompei. Una difesa un po’ svagata che ha lasciato troppo spazio agli avanti giallorossi, che alla fine hanno recriminato anche per un gol annullato per fuorigioco, anche se Traini in pieno recupero ha avuto anche la palla del 5-3, ma sarebbe stato troppo. "E’ stata una partita bellissima – ha ammesso Mister Seccardini – il problema del gol non c’è mai stato perché i nostri ragazzi prima o poi sanno sfruttare le occasioni. Il match è stato rocambolesco perché di fronte avevamo un avversario forte, organizzato, intenso, con 5-6 calciatori che l’hanno scorso erano protagonisti in Lega Pro". Insomma, una grande risposta dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro la Fermana che ha interrotto una striscia record di 12 risultati utili consecutivi iniziata lo scorso mese di febbraio. La sensazione in queste prime giornate del Girone F di Serie D è che il campionato sarà molto combattuto e si potrà vincere o perdere contro chiunque. I sette punti conquistati nelle prime quattro gare sono comunque un buon bottino, ma l’Atletico Ascoli ora dovrà fare massima attenzione alla seconda trasferta consecutiva in programma domenica a Notaresco contro la squadra reduce dal pareggio in trasferta a Civitanova.

Valerio Rosa