’Lavandaso’ apre le porte per un weekend di profumi

Un trionfo di viola e di profumo, la bellezza che si declina in tutte le sue dimensioni è al centro di Lavandaso, la manifestazione che celebra la massima fioritura della lavanda e che quest’anno si tiene nel piccolo e incantevole borgo di Monte Vidon Combatte. La manifestazione, nata nel giugno 2012 dall’idea di Roberto Ferretti, organizza il primo appuntamento oggi pomeriggio fino al 23 giugno, tra laboratori, riflessioni, spazi dedicati al sapore. Spiega Ferretti: "La nuova associazione culturale ’Giardini di lavanda nelle Marche’, nata lo scorso anno con 16 coltivatori di lavanda di 4 province marchigiane, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona, impegnata a creare un brand regionale marchigiano sulla lavanda, attraverso una rete di coltivatori che operano in sinergia, ha dato l’impronta a Lavandaso 2024 gestendo il mercato della lavanda, il convegno e i laboratori che si svolgeranno. Speriamo ci sia un grande pubblico, anche per scoprire luoghi unici delle nostre colline". Al lavoro l’amministrazione comunale, la Pro Loco e l’associazione Agrituraso Marche, saranno giorni di festa vera, l’anteprima questa sera alle 21 con ‘Aspettando Lavandaso’, ai giardini della Palombara, per parlare della lavanda nel mondo dei fiori, tra storie, leggende e curiosità. Sabato 22 giugno aprirà alle 16 il mercatino della lavanda, con laboratori di distillazioni, confezione di sacchetti di lavanda e animazione per bambini. Per i gioielli del gusto, Angela Mosti racconterà come è riuscita a creare ‘l’aceto non aceto’, di fiori, piante, frutti fermentati lentamente che danno sapori e profumi incredibili su ogni pietanza. Non mancherà la musica, con il concerto al lume di canela e profumo di lavanda nella chiesa di San Biagio, con Sofia Marzetti, Carlo Piergallini e Dante Milozzi. Per cena la Pro Loro propone vincisgrassi, al giardino segreto. Domenica 23 si passeggia tra Monte Vidon Combatte e Collina vecchia, nel mercato della lavanda aspettando il gran finale, alle 20 con il concerto di Michele Pecora.

Angelica Malvatani